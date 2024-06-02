2024-06-02 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدد رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، على ضرورة انجاح التعداد السكاني المقرر اجراءه بالعراق في الاشهر المقبلة، فيما طالب بشمول جميع العوائل المهجرة داخليا وخارجيا في عملية التعداد.

وقال الدهلكي في بيان لمكتبه الاعلامي، اننا مع اي جهد وطني يهدف الى ترسيخ دعائم الامن والاستقرار في البلاد وداعمين لجميع الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة التخطيط من اجل اجراء هذا التعداد"، مبينا ان "نجاح هذه العملية يتوقف على عوامل رئيسية في مقدمتها ان تكون الرقابة الدولية والعربية حاضرة ومشرفة على هذا التعداد".

واضاف الدهلكي، "كما لابد من وجود اجماع وطني على الصيغة التي تتضمنها استمارة التعداد السكاني لضمان الابتعاد عن جميع المسميات والصفات التي تدق اسفين الفرقة بين ابناء الشعب العراقي"، مؤكدا على "ضرورة شمول جميع المهجرين في الداخل والخارج كونهم عراقيون ولهم حق المشاركة في هذا التعداد، بالاضافة الى وجود احصائية بعدد السجناء والشهداء والمفقودين والمغيبين".

وتابع ان "نجاح عملية التعداد مطلب يسعى اليه الجميع وعليه لا بد من الاعتماد على البطاقة التموينية التي اعتمدت في عام ١٩٩٠ لتسهيل عمل الحكومة ووزارة التخطيط بهذا الشأن، وهذا يتطلب الاعتماد على اصول تعداد ١٩٥٧ وتعداد ١٩٧٧، مطالبا "بتشكيل لجنة ممثلة من الجميع بشكل متساوي وليس بالنسب التي وضعها الاحتلال الامريكي".

واكد الدهلكي، ان "هذه الاجراءات تحتاج الى مصادقة مجلس النواب والمحكمة الاتحادية ويطرح للاستفتاء"، مشددا على ان "الحكومة والوزارات المختصه والجهات المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الاجراءات الكافية وتوفير الارضية المناسبة لانجاح هذه التجربة بغية الوصول الى تعداد سكاني حقيقي يمثل النسبة الحقيقية للشعب العراقي".