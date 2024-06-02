أربعة أيام من الشعر.. الموصل تسدل الستار على فعاليات مهرجان أبي تمام (صور)

2024-06-02 13:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تُختتم اليوم الأحد، في الموصل فعاليات مهرجان أبي تمام للشعر العربي في دورته السادسة (دورة الشاعر معد الجبوري) بعد 4 أيام على انطلاقه.

ويعد مهرجان أبي تمام للشعر العربي أحد أهم المهرجانات الشعرية في العراق، لا سيما بعد أن تميزت هذه الدورة بمشاركة أكثر من 120 شاعرا عراقيا وعربيا.

وقال عضو اتحاد الأدباء والكتاب في نينوى خالد اليساري لوكالة شفق نيوز؛ إن "فعاليات المهرجان انطلقت في 30 مايو/ أيار الماضي ولمدة 4 أيام متتالية، لتنتهي اليوم بعد إلقاء شعراء عراقيين وعرب عشرات القصائد الشعرية التي لامست الذائقة الأدبية للمهتمين بمجال الشعر والأدب".

وأضاف اليساري أن "فعاليات المهرجان تنقلت بين 4 مواقع، حيث انطلقت شارة المهرجان في آشور مول في منطقة الغابات بالجانب الأيسر للموصل في الساعة السابعة مساء، في حين جاءت فعاليات اليوم الثاني في ملتقى الكتاب في منطقة المجموعة الثقافية والمتحف الحضاري للموصل وآشور مول".

أما فعاليات اليوم الثالث فتابع اليساري "كانت في رحاب قاعات متحف الموصل الحضاري بالجانب الأيمن للموصل، حيث تخللت المهرجان فعاليات عديدة، تضمنت إلقاء القصائد ولقاءات واسعة بين الشعراء العرب والعراقيين، مع معرض للصور الفوتوغرافية، كما شمل اليوم الثالث جولة سياحية للضيوف في الأماكن التراثية والتاريخية والأسواق القديمة، بعدها اختتم اليوم الثالث بفعاليات وقراءات شعرية وأمسية غنائية في بيت التراث الموصلي على ضفاف نهر دجلة".

أما وقائع اليوم الأخير للمهرجان بين اليساري انها "ستكون في رحاب بيت التتنتجي التراثي في الجانب الأيمن للموصل، حيث سيتضمن اليوم الأخير حفلا ضخما يليق بتاريخ الموصل وحضارتها الموغلة في القدم، ليسدل الستار بذلك على فعاليات المهرجان الذي كان قد انطلق في دورته الأولى عام 1971، ثم الدورة الثانية عام 1993 والثالثة في عام 1998 ثم الدورة الرابعة التي كانت عام 2012 ومن ثم الدورة الخامسة عام 2018".