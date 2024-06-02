أمريكا تحذر العراقيين بشأن رسوم التأشيرة السياحية وتحدد مصرفا واحدا لدفعها

2024-06-02 13:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت القنصلية العامة الامريكية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأحد، العراقيين من عدم التعامل مع أي جهة باستثناء مصرف بغداد في دفع رسوم تأشيرة الدخول السياحية الى الولايات المتحدة.

وذكرت القنصلية في بيان نشرته اليوم، حذرت فيه العراقيين الراغبين بزيارة الولايات المتحدة للسياحة "من الخداع"، مؤكدة أن "الطريقة الوحيدة لدفع رسوم التأشيرة السياحية تتم من خلال مصرف بغداد.

ووفقا للبيان، "فإذا تم الاتصال بك من قبل شخص ما يطلب منك دفع المال لجهة معينة ، أو تحويل المال إليه بحوالة مصرفية ، فإن هذه هي محض عملية احتيال".