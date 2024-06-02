2024-06-02 14:00:10 - المصدر: منصة إيشان

أعلن رئيس لجنة طوارئ البلديات شمال غزة، أن مخيم جباليا شمال القطاع “منطقة منكوبة” داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل. وأضاف رئيس لجنة طوارئ البلديات اليوم الأحد، “تم تدمير 50 ألف وحدة سكنية وتجريف شبكات الصرف والطرقات بمعظم بلديات شمال غزة”. وأشار إلى أنه “تم تدمير 35 بئرا للمياه والمدراس ومرافق “الأونروا” ومجاعة وشيكة باتت […]

ظهرت المقالة إعلان مخيم جباليا في غزة “منطقة منكوبة” ودعوات للتدخل العاجل أولاً على ايشان.