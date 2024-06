بحوزته ٢ كغم.. الإطاحة بتاجر مخدرات في ذي قار

2024-06-02 14:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية : افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن قوة امنية تمكنت من اعتقال متهم بحوزته 2 كغم من المواد المخدرة غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة. وذكر المصدر ل”شبكة اخبار الناصرية”، ان “قوة امنية تابعة لمكافحة المخدرات تمكنت من اعتقال شخص في العقد الثاني من العمر بقضاء البطحاء غربي...

