2024-06-02 14:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

يخوض منتخبنا الشبابي لكرة القدم اليوم الأحد، مباراة ودية أمام نظيره العماني، عند الساعة الثامنة مساء، ويحتضنها ملعب الشعب الدولي، على أن يلتقيا مجدداً الأربعاء المقبل، وذلك في إطار تحضيراتهما لبطولة اتحاد غرب آسيا، وتصفيات كأس القارة.

ويطمح الجهاز الفني لمنتخبنا إلى الاستفادة من المباراتين الوديتين فنياً وبدنياً، في طريق الإعداد للاستحقاقات المقبلة، من خلال منح الفرصة لجميع العناصر المتواجدة في القائمة، لاختبار قدرات وإمكانات اللاعبين والتعرف على المستويات الحقيقية قبل خوض اللقاءات الرسمية.

وعلى الجانب الآخر، خاض الأحمر العماني تدريباته في ملعب وزارة الشباب والرياضة بعد وصوله إلى بغداد أمس الأول تحضيراً لهذا اللقاء .

وسوف تقوم القناة العراقية الرياضية بالنقل المباشر لاحداث المباراة .