وزراء أوبك يبدأون اجتماعهم الأول في جدول محادثات أوبك+ بشأن السياسة النفطية

2024-06-02 14:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت مصادر مطلعة داخل منظمة أوبك اليوم الأحد، بأن وزراء الدول الأعضاء في المنظمة بدأوا اجتماعهم الأول في جدول محادثات أوبك+ اليوم بشأن السياسة النفطية.

وتوقعت المصادر؛ أن تمدد اوبك + تخفيضات إنتاج النفط لما تبقى من العام 2024 والعام المقبل 2025.

وذكرت المصادر؛ أن في الايام الماضية أنه تم توجيه الدعوة لعدد من وزراء أوبك+ للذهاب إلى الرياض.

ويخفض أعضاء أوبك+ حاليا الإنتاج في المجمل بواقع 5.86 ملايين برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 5.7 %من الطلب العالمي.

وأشارت بعض المصادر إلى أن اجتماع سيتضمن الدول التي تجري تخفيضات طوعية في الإمدادات بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في إطار الجهود الشاملة للتحالف الرامية لكبح الإمدادات وتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار الخام.

والدول التي تنفذ خفضا طوعيا هي العراق والجزائر وكازاخستان والكويت وعُمان وروسيا والسعودية والإمارات.