بكمائن محكمة.. الإطاحة بعنصرين من داعش جنوب وغرب بغداد

2024-06-02 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، الإطاحة بعنصرين من داعش بكمائن محكمة تم نصبها غرب وجنوب العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تمكنت من الاطاحة بعنصرين إرهابيين، وهم من أبرز أهداف المديرية صادرة بحقهما مذكرات قضائية وفق احكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت، أن "عملية القاء القبض جاءت استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وبكمائن محكمة تم نصبها غرب وجنوب العاصمة اسفرت عن القبض عليهما"، مشيرة الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء".