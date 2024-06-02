العمليات المشتركة تعلن انتهاء عملية التفويج البري للحجاج

2024-06-02 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، انتهاء عملية التفويج البري للحجاج.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القطعات الأمنية أمنت تفويج (20855) حاجاً عبر البر"، مبينة أن "عملية التفويج البري انتهت اليوم الأحد".

وأضافت، أن "عملية التفويج الجوي تستمر لغاية الثلاثاء المقبل من خلال التنسيق المستمر مع إدارة المطارات وسلطة الطيران المدني".

وبينت، أن "عدد الحجاج المفوجين من خلال المطارات (16419) حاجاً ليبلغ عدد الحجاج جواً وبراً لغاية إعداد هذا البيان (37274)".

وأكدت القيادة أنها "بذلت جهود مضاعفة لتقديم التسهيلات والخدمات وتوفيرها بشكل غير مسبوق بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة "، مشيرة الى ان "القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب جاهزة لتنفيذ المرحلة الثانية عند العودة وإكمال مناسك الحج".