صاروخ ماديرا يسعى لاستقطاب نجم الميرنغي إلى العالمي

2024-06-02 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الأحد ( 2 حزيران 2024) أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، اتصل بنجم ريال مدريد ناتشو فيرنانديز، لإقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين (روشن).

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، كان ناتشو آخر لاعب من ريال مدريد اتصل به رونالدو لإقناعه بالانتقال إلى النصر، وأن الاتصال حدث في الأيام الأخيرة، وجعل ناتشو يتخلى عن فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي التي كانت تسيطر على رأسه في الأسابيع الأخيرة.

وينتهي عقد ناتشو فيرنانديز مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات بشأن التجديد بين الطرفين حتى الآن.

وقالت "ماركا" إن رونالدو يحاول نقل عناصر من ريال مدريد إلى النصر "يعمل رونالدو أيضا على نقل كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الحالي والريال السابق إلى النصر، وتواصل معه بالفعل من أجل ذلك".

وأشارت كذلك أنه عمل على تعاقد (النصر) مع الأسطورة فرناندو هييرو الذي أصبح المدير الرياضي للنادي.

المصدر: كوورة