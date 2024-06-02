2024-06-02 14:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أبدى عضو مجلس محافظة نينوى عن المكون الشبكي محمد عارف، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، امتعاضه من ذكر حقل الديانة الشبكية في تعيينات عقود تربية المحافظة.

وقال عارف في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من المستغرب وجود حقول الديانات وفيها الديانة الشبكية، كون المكون الشبكي هم جزء من الديانة الإسلامية، وقمنا الاتصال بمدير تربية نينوى وأكدوا أنه حصل خطأ فني وسيتم تعديله".

وأضاف أنه "بما يخص قرار التوسعة لمدينة الموصل فأننا نستند على المادة 23 من الدستور التي تمنع التوسع على أراضي المكونات، وبما إن سهل نينوى منطقة جامعة للشبك والإيزيديين والكاكائية والمسيحيين، فأننا ضد أي توسعة عمرانية على حساب هذه المناطق من باب التغيير الديموغرافي، ولهذا فأن الحكومة المحلية في نينوى مطالبة بالتوسع في مناطق أخرى باتجاه جنوب وغرب الموصل".

وأظهرت وثيقة صادرة من مديرية تربية محافظة نينوى، في وقت سابق، تضمنت عددا من الأسماء ضمن تعيينات عقود التربية في المحافظة فضلا عن ذكر المكون الشبكي كديانة رغم اتهم مكون.