وزير التربية يتفقد آلية طباعة المنهج المدرسي ويوجه بإستلام الكتب من الطلبة

2024-06-02 14:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تفقد وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد (2 حزيران 2024)، آلية طباعة المنهج المدرسي في مطبعة النهرين، فيما وجه بإستلام الكتب من الطلبة بعد انتهاء العام الدراسي.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها الجبوري تفقد اليوم، آلية وواقع طباعة الكتب المدرسية في مطبعة النهرين".

ووجه الجبوري بحسب البيان، الادارات المدرسية بـ"استلام الكتب من الطلبة بعد انتهاء العام الدراسي وعدم التهاون في الحفاظ عليها من التلف"، مؤكدا ان "الكتاب ثروة وطنية يجب المحافظة عليه".

واشارت الوزارة الى انها "جهزت مخازن المديريات العامة للتربية بعناوين عديدة بعد اكمال طباعتها ولازال العمل جاريا حتى إنجاز المتبقي حسب التخصيصات المالية المتوفرة".