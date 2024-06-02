مودريتش ينوي البقاء في النادي الملكي

2024-06-02 14:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ينوي النجم الكرواتي لوكا مودريتش رغم بلوغه سن 38 عاما، إكمال مسيرته مع ريال مدريد الإسباني، المتوج أمس السبت بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه.

وأعلن الصحفي المختص بأخبار الانتقالات فابريتسيو رومانو، على حسابه بمنصة "إكس" أن النجم الكرواتي مستعد لتمديد عقده مع النادي الملكي لمدة 12 شهرا.

وقال رومانو إن مودريتش سيوقع عقدا جديدا مدته عام واحد، على أن يعقد اجتماعا مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الأسبوع المقبل للاتفاق على التفاصيل.

وأوضح أن لوكا "لم يهتم بالتفاصيل المادية، حيث رفض عرضين كبيرين من الناحية المادية".

وفي يونيو الماضي، جدد الريال عقد لاعب وسطه المخضرم عاما إضافيا، حتى 30 يونيو 2024.

وانضم النجم المتوج بالكرة الذهبية عام 2018 إلى فريق العاصمة الإسبانية قادما من توتنهام الإنجليزي عام 2012، علما أنه فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات.