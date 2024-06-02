2024-06-02 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، تفويج 20855 حاجاً إلى الديار المقدسة عبر البر، مؤكدة انتهاء عملية التفويج البري.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة ميدانية مستمرة من قبل اللجنة العليا وقيادة العمليات المشتركة، كان لقطعاتنا الأمنية جهود كبيرة خلال تطبيق الخطة الخاصة بتفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الديار المقدسة".

وتابع، ان "القطعات الأمنية انتشرت على طول الطرق والمناطق الصحراوية لمئات الكيلومترات منذ بدء عملية التفويج البري في 18 أيار 2024".

وأشار إلى، أنه "تم تأمين تفويج 20855 حاجاً عبر البر"، مؤكداً "انتهاء عملية التفويج البري".

وأضاف البيان، أن "عملية التفويج الجوي مستمرة لغاية يوم الثلاثاء المقبل، من خلال التنسيق المستمر مع إدارة المطارات وسلطة الطيران المدني، إذ بلغ عدد الحجاج المفوجين من خلال المطارات 16419 حاجاً ليبلغ عدد الحجاج جواً وبراً لغاية إعداد هذا البيان 37274 ".

ولفت إلى، أن "قواتنا الأمنية بذلت جهوداً مضاعفة لتقديم التسهيلات والخدمات وتوفيرها بشكل غير مسبوق بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة"، لافتا الى أن "قطعاتنا الأمنية المكلفة بهذا الواجب جاهزة لتنفيذ المرحلة الثانية عند العودة وإكمال مناسك الحج".