المنتجات النفطية: الغاز السائل للسيارات وقود عالي النقاوة وصديق للبيئة

2024-06-02 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاج

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع في مبيعات الغاز السائل للسيارات واستخدامه شهرياً، فيما أكدت أن هذا الغاز وقود عالي النقاوة وصديق للبيئة.

وقال مسؤول إعلام الشركة رافد صادق، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الغاز السائل للسيارات هو وقود عالي النقاوة وصديق للبيئة، سعره رخيص بمقدار 200 دينار"، لافتاً إلى أن "الغاز السائل منتج محلياً في الحقول العراقية من قبل وزارة النفط".

وأضاف صادق، أن "هناك 106 منافذ للغاز في عموم العراق، وأكثر من 13 منفذاً جديداً ستدخل الخدمة خلال الأيام المقبلة بعد أن وصلت نسبة إنجازها إلى أكثر من 95 بالمئة".

وأكد أن "الشركة ماضية في ملف الغاز السائل والتثقيف والحملات الإعلانية الخاصة به، وهناك إقبال شديد على اقتناء منظومات الغاز"، مشيراً إلى "تسجيل ارتفاع في مبيعات الغاز السائل واستخدامه شهرياً".

ولفت إلى أن "مبيعات الغاز السائل بلغت الملايين خلال الشهر الواحد، إذ تم خلال شهر نيسان فقط بيع أكثر من 25 مليون لتر من الغاز السائل الخاص بالسيارات".

وبين أن "أصحاب الدخول المحدودة من أصحاب الأعمال الخاصة كسائقي سيارات الأجرة أو سيارات النقل العام أو سيارات الطرق الخارجية، بدؤوا يعتمدون على الغاز السائل، لا سيما وأن المنافذ موجودة على الطرق الخارجية مما يسهل عملية التزود بوقود الغاز السائل بالنسبة لسيارات النقل على الطرق الخارجية".