رئيس الوزراء يهنئ الاتحاد الوطني الكردستاني بذكرى تأسيسه التاسعة والأربعين

2024-06-02 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

هنَّأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاتحاد الوطني الكردستانيّ بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس الحزب.

وقال رئيس اوزراء، في برقية التهنئة التي بعثها إلى رئيس الاتحاد الوطني بافــل جلال طالباني، وتلقتها وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني تتجدد معها ذكرى كفاحه ضد طغيان النظام البائد، وبطولات أبنائه ونضالهم ضدّ الظلم وبناء أسس الحرية والديموقراطية".

واستذكر رئيس مجلس الوزراء "العطاء الذي قدمه الراحل مام جلال الطالباني ورفاقه، وإسهامهم الكبير مع القوى السياسية الأخرى في التحرر من نير ظلم النظام الدكتاتوري وبناء أسس عراقنا الجديد"، متمنياً "للحزب ورئاسته وجميع كوادره المزيد من العطاء والنجاح".