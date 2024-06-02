تحديد الفئات المشمولة بمشروع استبدال اللوحات الجديدة في العراق

2024-06-02 14:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، الفئات المشمولة بمشروع استبدال اللوحات الجديدة في مرحلته الأولى. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري: إن مسألة إصدار اللوحات المرورية اختصرت الكثير من الوقت، كون أن المعمل يصدر الأرقام داخل العراق. وأضاف، أن المرحلة الأولى ستشمل معاملات التسجيل لأول مرة وتجديد السنوية وتعويض اللوحات وتغيير الصنف. ونوه، الى أن الوزارة تنتظر وصول خَطَي الإنتاج الثاني والثالث من أجل التوسع في العمل وشمول أكبر عدد من المعاملات.