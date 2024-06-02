اغلبها حوالات خارجية.. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد بيع العملة

2024-06-02 15:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الأحد ، لتصل إلى أكثر من 281 مليون دولار في مزاد بيع العملة، مقارنة بمبيعات يوم الخميس الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع في مزاده اليوم 281 مليوناً و584 ألفاً و592 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".

وأضاف أن "معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 261 مليوناً و74 ألفاً و592 دولاراً، مرتفعة بنسبة 92% عن المبيعات النقدية البالغة 20 مليوناً و510 آلاف دولار".

وأشار مراسلنا إلى أن "المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفا، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 41 شركة".