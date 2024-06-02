التقاعد تعلن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران

2024-06-02 15:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

باشرت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد (2 حزيران 2024)، بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تعلن اليوم عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران وبشكل تدريجي".

ودعت الهيئة بحسب البيان "المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم ".



