2024-06-02 15:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اجرى اتحاد الكرة العراقي بمقره في بغداد، يوم الأحد، قرعة نهائيات الدوري الممتاز المؤهلة إلى دوري نجوم العراق للموسم المقبل بحضور ممثلي الأندية الثمانية المتأهلة إلى الأدوار النهائية.

وتم تحديد يوم 14 من حزيران المقبل موعداً لانطلاق الدوري، وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، وكل خمسة أيام مباراة، وتحذف البطاقات الصفراء بينما البطاقات الحمراء تستمر في المباريات.

بعدها قسمت الفرق على مجموعتين، ضمت المجموعةُ الأولى فرق الناصرية والجولان والرمادي والكرمة، والثانية ضمّت فرقَ ديالى وبيشمركه السليمانية ومصافي الوسط والاتصالات، وسيلاقي في الدور الأول الناصرية فريقَ الرمادي والكرمة الجولان، ويلاعب ديالى المصافي، ويلاقي بيشمركة السليمانية الاتصالات، ويتأهل بطلُ كل مجموعة لخوض المباراةِ النهائية لتحديد بطل الدوري، ويصعدان سويةً إلى منافساتِ دوري نجوم العراق للموسم المُقبل.