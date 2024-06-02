افتتاح معرض عشتار الفني للشباب

2024-06-02 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- عدي العبادي

افتتحت جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين معرض عشتار للشباب لعام 2024.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المعرض هو نشاط سنوي تقيمه الجمعية ضمن دعمها المستمر للشباب والذي تضمن توزيع هدايا ومواد للرسم بين المشاركين"، مشيراً الى أن "المعرض شهد هذا العام حضوراً كبيراً ولافتا من الفنانين والإعلاميين والمهتمين بالفن".

وأضاف أن "المعرض شهد مشاركة قرابة 60 فناناً وفنانة من جميع أنحاء العراق تنوعت أعمالهم ما بين الرسم والنحت والخزف وتميزت بالمواضيع والأساليب المنفذة "، مبيناً أن "جميع الفنانين قدموا تجارب إبداعية وأساليب ورؤى تؤكد حضورهم وأهميتهم بالمشهد الثقافي والفني".