إقامة قرعة نهائيات الدوري الممتاز المؤهلة إلى "نجوم العراق"

2024-06-02 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الإتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، إقامة قرعة نهائيات الدوري الممتاز المؤهلة إلى دوري نجوم العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قرعةُ نهائيات الدوري المُمتاز المؤهلة إلى دوري نجوم العراق للموسم المُقبل، أقيمت في مقر الاتحاد بحُضور ممثلي الأندية الثمانية المتأهلة إلى الأدوار النهائية، لافتا الى انه "تم تحديدُ (2024/6/14) موعداً لانطلاق المبارياتِ".

وقال النائبُ الأول لرئيس الاتحاد، إننا "نرحبُ بممثلي الأندية المتأهلة، ونتمنى لكم الموفقيةَ والنجاح في مشواركم المُقبل في المنافسات، وتقديم المستويات الفنيّة الجيدة التي تعكسُ براعتكم في الوصول لهذا الدوري".

وأضاف، أننا "نعملُ على توفيرِ جميع مستلزمات النجاح للمباريات من النواحي الإدارية والتنظيميّة والتحكيميّة، لأن المبارياتَ ستكون حاسمةً وبوابةً للانتقال إلى دوري نجوم العراق".

أما نائبُ رئيس المسابقات فرات جبار، فأوضح، إن "موعدَ انطلاق الدوري سيكون في 2024/6/14، وتقام المبارياتُ بنظام الذهاب والإياب، وكل خمسة أيام مباراة، وتحذف البطاقاتُ الصفراء بينما البطاقات الحمراء تستمر في المباريات".

وأشار البيان الى أن "الفرق قسمت على مجموعتين، ضمت المجموعةُ الأولى فرق الناصرية والجولان والرمادي والكرمة، والثانية ضمّت فرقَ ديالى و بيشمركة السليمانية ومصافي الوسط والاتصالات، وسيلاقي في الدور الأول الناصرية فريقَ الرمادي والكرمة الجولان، ويلاعب ديالى المصافي، ويلاقي بيشمركة السليمانية الاتصالات، ويتأهل بطلُ كل مجموعة لخوض المباراةِ النهائية لتحديد بطل الدوري، ويصعدان سويةً إلى منافساتِ دوري نجوم العراق للموسم المُقبل".