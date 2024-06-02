مصرفا الرافدين والرشيد يباشران بتوزيع رواتب المتقاعدين

2024-06-02 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلن مصرفا الرافدين والرشيد، اليوم الأحد، عن مباشرتهما بتوزيع رواتب المتقاعدين.

وقال مصرف الرافدين في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري".

واضاف "بامكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".

كما اعلن مصرف الرشيد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، عن "رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران الحالي".

ودعا المصرف "كافة المستفيدين مراجعة فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية".