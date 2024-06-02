تشمل أربع محافظات.. النقل تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من مشاريع النقل الجماعي

2024-06-02 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن استعدادها لاطلاق الحزمة الثانية من مشاريع النقل الجماعي في العاصمة بغداد والمحافظات، لا سيما المناطق المكتظة بالسكان.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود (احدى تشكيلات وزارة النقل) افتتحت حتى الآن 29 خطا للنقل الجماعي في مناطق العاصمة بغداد، فيما تسعى لإيصال الباص الأحمر الى جميع المناطق المكتظة بالسكان لا سيما الشعلة والحرية والكاظمية وغيرها".

وأضاف البيان، ان "الوزارة شكلت عددا من اللجان للتواصل مع الحكومات المحلية في المحافظات"، مؤكدة انه "تم بحث ملف النقل الجماعي مع حكومات كربلاء المقدسة وديالى وصلاح الدين، لتشغيل عدد من الخطوط فيها".

يشار إلى ان وزارة النقل تخطط مستقبلا للتعاقد على شراء سيارات كهربائية، حفاظا على سلامة البيئة، حيث وصل عدد الخطوط العاملة في بغداد والمحافظات قرابة 50 خطا، تشتغل عليها أكثر من 200 باص، في بغداد والموصل وصلاح الدين والنجف وديالى والبصرة.