الاتحاد الأوروبي: نتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز الشفافية في العراق

2024-06-02 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملا

أكد سفير الاتحاد الأوروبي توماس سايلر، اليوم الأحد، أن مكافحة الفساد من أولويات عمل بعثة الاتحاد في العراق، وفيما أشاد بدور القضاء العراقي في مواجهة الفساد، أشار إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز الشفافية في البلاد.

وقال سايلر، في كلمة له خلال مؤتمر النظام القضائي في العراق وقضايا الفساد الكبرى، بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "هذا اليوم مهم للعراق ومحاربتنا المشتركة للفساد، وفي التقرير الخاص بمراقبة المحاكم نرى أن التحولات والإصلاحات في دولة العراق أكد عليها رئيس الوزراء، ونحن نتفق معه لتقوية العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أن "مكافحة الفساد من أولويات عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق".

وأضاف سايلر، أن "مكافحة الفساد مهمة جداً، لا سيما وأن العراق يريد المضي قدماً إلى الاستثمارات الأجنبية ليس فقط للحصول على الأموال ولكن ليعود إلى المجتمع الدولي ويعود بالبلد إلى تطبيق المعايير الدولية".

وتابع: "نحن نناقش التشريعات الضرورية، وهناك العديد من التشريعات التي وضعت، وحالياً في مجلس النواب هناك عدة قوانين منها حق الحصول على المعلومة ويعتبر مهماً".

ولفت إلى أن "الحكومة وافقت مؤخراً على معاهدة سنغافورة، ونقول لمجلس النواب صادق على ما تطلبه الحكومة، ولدينا التشريعات التي يجب تبنيها وتطبيقها فهي تتماشى مع بناء القدرات والمؤسسات"، مؤكداً أن "العراق لديه نجاح كبير في وجود هيئة النزاهة، ويعمل بصورة جيدة".

وأشار إلى أن "الخطوة الأخيرة هي المراقبة، لذلك من المهم الحديث عن الأموال العامة والعائدات التي لم يكن هناك استخدام جيد لها"، مؤكداً على "ضرورة أن تكون هناك إجراءات بصورة جيدة لتعديل العمل وزيادة النزاهة والشفافية والمحاسبة ويجب أن تضمن في القوانين".

وأرف بالقول: "نحن سعداء بوجود القضاء والمحاكم ودورها القضائي ضد الفساد، وعلى الأشخاص الذين يدفعون الرشاوى ويدخلون في الفساد يجب أن يعلموا أنه لا توجد رحمة بهذا الشأن".

ونبه إلى أن "التقرير يوضح الطريق والتحديات وخلال التوصيات هناك إجراءات إضافية توضح التعاون بين المراقبة وتطبيق القانون مع الجهات القضائية"، مردفاً: "وسعداء أن نرى التقرير يشير إلى وجود تعاون جيد بين ممثل المجتمع المدني والجهات القضائية والمجتمع الدولي".

وواصل حديثه: "نتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز الشفافية في العراق، وهناك خطوات تجاه مكافحة الفساد تتطلب تغيير الفهم لدى المجتمع، ونعتقد أن هذا التغيير يحتاج إلى وقت".