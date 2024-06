2024-06-02 15:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكةاخبار الناصرية : أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاحد، المضي بإجراءات التصويت على اختيار رؤساء ثلاث وحدات إدارية. وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “مجلس محافظة ذي قار مضى باجراءات التصويت لاختيار رؤوساء للوحدات الادارية الاصلاح والنصر والطار”. وأضاف، أن “المجلس سيمضي بالاجراءات لحين ورود اجابة...

The post مجلس ذي قار يباشر بإجراءات التصويت على اختيار رؤساء ثلاث وحدات إدارية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.