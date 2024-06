2024-06-02 15:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: زار وفد من المجلس العراقي للاختصاصات الطبية فرع جراحة العظام والكسور، اليوم الاحد، مستشفى الناصرية التعليمي للاطلاع على آخر المستجدات حول افتتاح مركز للدراسات العليا لجراحة العظام والكسور . وقال بيان لإدارة المستشفى، ورد لـ”شبكة أخبار الناصرية”، أن “زيارة الوفد جاءت استعدادا لافتتاح مركز للدراسات العليا لجراحة العظام...

