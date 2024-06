2024-06-02 15:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية : نددت نقابة المهندسين، اليوم الاحد، بالاعتداء على مهندسي ذي قار من عقود ٣١٥ المطالبين بحقوقهم. وذكرت النقابة في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، أنها “لن تتهاون في الدفاع عن حقوق المهندسين، ولن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق مطالبهم العادلة”. وأضافت، أنها “تُهيب نقابة المهندسين بجميع المهندسين...

The post نقابة المهندسين تندد بالاعتداء على مهندسي ذي قار وتؤكد: لن نتهاون بالدفاع عنهم appeared first on شبكة اخبار الناصرية.