أوبك+ تمدد اتفاقية خفض إنتاج النفط الإلزامية حتى نهاية 2025

2024-06-02 16:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قررت مجموعة أوبك+، اليوم الاحد (2 حزيران 2024)، تمدد اتفاقية خفض إنتاج النفط الإلزامية حتى نهاية 2025 .

ونقلت "رويترز" عن مصادرها ان "أوبك+ قررت تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط الإلزامية حتى نهاية 2025 بدلاً من كانون الأول 2024".

وحدد التحالف في اجتماعه الذي يضم دول منظمة أوبك وأخرى من خارجها "مستوى الإنتاج عند 39.7 مليون برميل يوميا".

وانطلق في وقت سابق من، اليوم الاحد، في العاصمة السعودية الرياض، اجتماع منظمة أوبك بمشاركة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.