خبير عسكري يفصل "مساحات تحركات التنظيم" في قلب العراق- عاجل

2024-06-02 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

فصل الخبير في الشأن العسكري جبار ياور، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، تحركات تنظيم داعش في عدد من مناطق البلاد، وخاصة في الفراغات الأمنية داخل المناطق المتنازع عليها.

وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تنظيم داعش يتحرك بمنطقة طولها 25 كيلو متر في الفراغات الأمنية الموجودة بين السليمانية وديالى والمطلة على جبل حمرين".

وأضاف أن "الفراغات الأمنية بعمق كيلو متر يستغلها تنظيم داعش وتساعده الطبيعة الجغرافية لتلال حمرين ووادي الشاي وبات يتحرك بشكل كبير في مناطق جنوب كركوك ومناطق أطراف جلولاء والسعدية".

وأشار إلى أنه "لديه طرقا استراتيجية يتنقل بينها في مناطق مخمور وجنوب كركوك وجزيرة نينوى، ويجب التصدي له، عبر زيادة مستوى التنسيق الأمني بين الجيش العراقي والبيشمركة، وإنشاء غرف التنسيق المشركة بين الطرفين".

وفي منتصف ايار الماضي، شهدت منطقة "العيث" بين صلاح الدين وديالى، هجوما لداعش تسبب بسقوط 6 ضحايا من عناصر الجيش العراقي بينهم آمر فوج، و4 مصابين آخرين، وبعد يومين وقع هجوم اخر في أطراف قضاء دوميز ضمن محافظة كركوك، وأدى إلى إصابة 3 جنود بالجيش العراقي.