جداول الموازنة.. مناقلات مالية وتعديلات جوهرية تستبق التمرير

2024-06-02 16:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يعتزم مجلس النواب، إجراء مناقلات مالية وتعديلات جوهرية على جداول موازنة 2024، قبل تمريرها في الجلسة المرتقب عقدها غداً الإثنين.

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".

تعديلات جوهرية

ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ملاحظات نيابية عديدة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة الى البرلمان، واللجنة المالية البرلمانية اخذت بتلك الملاحظات وتعمل على اجراء تعديلات جوهرية على الجداول بالاتفاق مع وزارة المالية والحكومة المركزية".

وأضاف الجبوري ، أن "الموازنة سوف تمرر مع انعقاد جلسة البرلمان المقررة يوم غد بعد اجراء التعديلات الجوهرية وانصاف كل المحافظات خاصة الوسط والجنوب، بما تحتاجه من مشاريع واهتمام، كما انه لن يتم أي تغيير في حصة إقليم كوردستان المرسلة ضمن الجداول من قبل الحكومة".

اتفاق سياسي

من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي لوكالة شفق نيوز، إنه "نحن ننتظر اتفاق الكتل السياسية بشأن التقرير النهائي على جداول الموازنة ومن بعدها يتم الذهاب إلى التصويت".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من المقترحات قدمت من الكتل السياسية وأعضاء في مجلس النواب على جداول الموازنة من ضمنها إجراء مناقلات مالية وتغيير صرف والنفقات وتخفيض نسبة العجز المالي في الموازنة".

وتابع الكرعاوي أن "اللجنة المالية ستقوم بكتابة التقرير الخاص بجداول الموازنة والذي سيكون شامل يتضمن النفقات التشغيلية والحاكمة والاستثماريّة ونسبة العجز لكن لم يحسم موضوعة لغاية اللحظة".

وكانت اللجنة المالية النيابية، أكدت يوم الخميس الماضي 30 أيار 2024، أن لا نية لديها او لمجلس النواب لإعادة جداول الموازنة لعام 2024، إلى الحكومة الاتحادية.