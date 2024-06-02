الإعلام والاتصالات: العراق ملتزم بتحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني

2024-06-02 16:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، أن العراق ملتزم بتحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات بسام الزيدي، اجتمع برئيس قسم الأمن السيبراني بدائرة الشبكات الرقمية والمجتمع في الاتحاد الدولي للاتصالات أورهان عثماني، ومدير المنطقة العربية في الاتحاد الدولي للاتصالات عادل درويش، لبحث سبل دعم وتطوير القدرات العراقية في مجال الأمن السيبراني".وأضافت، أن "اللقاءات، جرت على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) والذكاء الاصطناعي (AI for Good) للعام 2024 المقامة في سويسرا، إذ تمت مناقشة كيفية رفع مستوى العراق في التقييم العالمي لمؤشر الأمن السيبراني (GCI)، بهدف توفير بيئة سيبرانية آمنة تدعم الأمن القومي العراقي وتجذب الاستثمارات التكنولوجية".وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات بسام الزيدي، وفقا للبيان، أنه "تمت مناقشة أهمية تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال"، مضيفاً أنه "تم استعراض المشاريع التي ستنفذ في العراق والخطط المستقبلية للتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بغية تبادل الخبرات للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني".وأكد الزيدي على التزام العراق بتحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية المصالح الوطنية وتأمين البيانات والمعلومات الحساسة".ولفت البيان الى أن رئيس قسم الأمن السيبراني بدائرة الشبكات الرقمية والمجتمع في الاتحاد الدولي للاتصالات أورهان عثماني، أبدى استعداد الاتحاد تقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز قدرات العراق في هذا المجال الحيوي وتطوير الكوادر الفنية فيه".