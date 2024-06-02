وزير الداخلية يوجه بالتحقيق في إصابات خلال تظاهرات ذي قار

2024-06-02 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، فريق تحقيق مختص بمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار، إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال تظاهرات في المحافظة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه فريق تحقيق مختص بمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتوجات النفطية ومعمل غاز ذي قار".