مطلب نيابي بالتحقيق في "قمع تظاهرة ذي قار"

2024-06-02 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو مجلس النواب النائب علاء الهلالي، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، بفتح تحقيق وزاري عاجل في الاعتداء على عقود النفط.

وقال الهلالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الدستور العراقي واضح في اعطاء حق التظاهر السلمي لكل شريحة للمطالبة بحقوقها لكن ضرب واهانة المتظاهرين العزل من عقود النفط في ذي قار وبشكل وحشي يستدعي فتح تحقيق عاجل من قبل وزارة الداخلية والسعي الى محاسبة المقصرين ممن اعطوا الاوامر بقمع المتظاهرين".

واضاف، ان "الاعتداءات على المتظاهرين السلميين مرفوضة والتحقيق في احداث اليوم هي لضمان تطبيق القانون واعطاء الحق والانصاف للمتظاهرين العزل الذي تعرضوا الى الضرب من قبل القوات الأمنية الماسكة في محيط الشركات النفطية".

وأشار الى ان "فتح التحقيق مطلب مشروع للوقوف على حيثيثات ما حصل ومحاسبة من اعطوا الاوامر بقمع المتظاهرين".

يذكر ان صدامات واسعة حدثت بين متظاهرين والقوات الأمنية قرب مقر شركة نفط ذي قار ادت الى سقوط مصابين في صفوف المتظاهرين بإصابات عنيفة، فيما اظهرت مشاهد مصورة ان الاصابات والقمع طال حتى الفتيات من صاحبات العقود المطالبين بتثبيتهم على الملاك.

في الاثناء وجه وزير الداخلية بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الاحداث، فيما اشار ضمنيا الى وقوع اصابات بعضها خطيرة في صفوف 19 منتسبًا، و4 مدنيين.