كركوك.. الرسوب يشعل النيران بطالبة ولهيب الصيف ينهي حياة شاب

2024-06-02 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإقدام طالبة على حرق نفسها بعد رسوبها نتائج الامتحانات المدرسية بمحافظة كركوك، التي شهدت أيضا انتشال جثة شاب غرق في أحد الأنهر قاصداً السباحة هرباً من لهيب الصيف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالبة في في الصف الخامس الإعدادي من مواليد 2008 وتدعى (ن، م،ك)، وتسكن حي الواسطي جنوب كركوك، تسلمت نتيجتها النهائية وكانت راسبة بأربعة دروس، وبعد عودتها للمنزل، قامت بالدخول الى غرفتها وأضرمت النيران بنفسها باستخدام مادة النفط الأبيض".

وأوضح أن "نسبة الحروق في جسدها تبلغ 100٪، وهي في حالة غيبوبة تامة بسبب شدة الإصابة".

وفي كركوك أيضا، افاد المصدر بأن "شاباً من مواليد 1997 ويدعى (م.ع.ف.) من سكنة حي غرناطة كان قد ذهب للسباحة في أحد الأنهر، مبينا أن "الشاب تعرض للغرق".

وأوضح أن "الشرطة النهرية وعددا من الغواصين تمكنوا بعد ساعات من البحث العثور على جثته وتم نقل الجثة للطب العدلي في مستشفى ازادي".

يذكر ان كركوك تسجل في فترة الصيف حالات غرق كثيرة، للشباب الذين يقصدون المواقع التي فيها مياه للسباحة والهرب من حر الصيف.