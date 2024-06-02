النجيفي: دور بعثة الأمم المتحدة في العراق "هامشي" ويخدم الجهة الاقوى في السلطة

2024-06-02 17:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد القيادي في حزب "متحدون" اثيل النجيفي، يوم الأحد، أن دور بعثة الأمم المتحدة في العراق "هامشي" ويخدم الجهة الأقوى في السلطة، حسب تعبيره.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز: "اننا لا نعتقد أن انهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة سيؤثر سلبا في الوضع العراقي، فدور بعثة الأمم المتحدة لم يكن فعالاً في أي وقت من الأوقات، وصحيح انه نجح احيانا في حل أزمات محلية".

وأضاف ان "هذا النجاح حدث عندما كانت الأطراف العراقية تبحث عن الحل وهذا حدث في السنين الاولى للعملية السياسية، اما بعد ذلك فكان على الدوام دور بعثة الأمم المتحدة هامشي وغالبا ما كان يخدم الجهة الاقوى في السلطة".

وأكد السياسي السني البارز أن "إصلاح الأوضاع في العراق لابد ان تكون عراقية خالصة وأي تدخل لجهة أخرى تزيد من سوء الأوضاع ولا تحل أي مشكلة".

وقرر مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أواخر العام 2025، وذلك استجابة لطلب تقدمت به الحكومة العراقية قبل نحو أسبوعين.

ورحبت الحكومة العراقية يوم الجمعة، بقرار مجلس الأمن المرقّم (2734)، الذي صدر اليوم بالإجماع، القاضي بإنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ اليونامي، وفق جدول زمني ينتهي بالإنهاء الكامل في 31 كانون الأول 2025.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد طلب رسمياً في 21 آيار/ مايو الجاري، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنهاء ولاية بعثتها لتقديم المساعدة إلى العراق "يونامي" بشكل نهائي اعتباراً من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، على أن تقتصر جهودها خلال الوقت المتبقي من هذا العام على استكمال أعمالها فقط في ملفات الإصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، وغيرها من الجوانب التنموية.