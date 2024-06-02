2024-06-02 17:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شدد عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الأحد، على ضرورة إنجاح التعداد السكاني المقرر اجراءه بالعراق في الأشهر المقبلة، فيما طالب بشمول جميع العوائل المهجرة داخليا وخارجيا في عملية التعداد. وقال الدهلكي في بيان، تلقته الاقتصاد نيوز، إننا مع اي جهد وطني يهدف الى ترسيخ دعائم الامن والاستقرار في البلاد وداعمين لجميع الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة التخطيط من اجل اجراء هذا التعداد، مبينا ان نجاح هذه العملية يتوقف على عوامل رئيسية في مقدمتها ان تكون الرقابة الدولية والعربية حاضرة ومشرفة على هذا التعداد. وأضاف الدهلكي، أنه لابد من وجود اجماع وطني على الصيغة التي تتضمنها استمارة التعداد السكاني لضمان الابتعاد عن جميع المسميات والصفات التي تدق اسفين الفرقة بين أبناء الشعب العراقي، مؤكدا على ضرورة شمول جميع المهجرين في الداخل والخارج كونهم عراقيون ولهم حق المشاركة في هذا التعداد، بالاضافة الى وجود إحصائية بعدد السجناء والشهداء والمفقودين والمغيبين. وتابع أن نجاح عملية التعداد مطلب يسعى اليه الجميع وعليه لا بد من الاعتماد على البطاقة التموينية التي اعتمدت في عام 1990 لتسهيل عمل الحكومة ووزارة التخطيط بهذا الشأن، وهذا يتطلب الاعتماد على أصول تعداد 1975 وتعداد 1977، مطالبا بتشكيل لجنة ممثلة من الجميع بشكل متساوي وليس بالنسب التي وضعها الاحتلال الأمريكي. واكد الدهلكي، ان هذه الإجراءات تحتاج الى مصادقة مجلس النواب والمحكمة الاتحادية ويطرح للاستفتاء، مشددا على ان الحكومة والوزارات المختصة والجهات المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الإجراءات الكافية وتوفير الأرضية المناسبة لإنجاح هذه التجربة بغية الوصول الى تعداد سكاني حقيقي يمثل النسبة الحقيقية للشعب العراقي.