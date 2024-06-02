اتحاد الملاكمة يكشف سبب عدم اقامة بطولة الأندية في كوردستان وانسحابه من منافسات تايلاند

2024-06-02 17:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يقيم الاتحاد العراقي للملاكمة، بطولة اندية العراق للمتقدمين في العاصمة بغداد يوم الجمعة المقبل، في حين أوضح الاتحاد بأن سبب عدم إقامتها في كوردستان يعود لرفض بعض الأندية.

وقال رئيس اتحاد الملاكمة علي تكليف، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام في قاعة الشعب الخارجية لاستيعاب مدرجاتها الجمهور والمشاركين مساء يوم الجمعة المقبل وباقي أيام البطولة التي ستشهد مشاركة واسعة لاندية العراق، مبينا ان "المكان البديل للبطولة سيكون في الجادرية.

وأضاف أن "الاتحاد كان يأمل إقامة البطولة في احدى محافظات كوردستان لامتلاكها القاعات التخصصية المناسبة، لكن اندية اعتذرت في حال إقامتها هناك لانها لا تملك نفقات النقل والاقامة وغيرها، كون اغلبها اندية محدودة الميزانية ولا تمتلك الأموال الكافية، ولهذا السبب جعلنا البطولة في بغداد".

واشار الى ان من 40 الى 50 ناديا سيشاركون بملاكميهم في البطولة التي ستتنافس فيها كافة الأوزان الداخلة ضمن النظام الدولي .

من جانب آخر كشف رئيس الاتحاد، أسباب عدم مشاركة الملاكم العراقي الوحيد علي قاسم حمدان، وزن 63 ونصف صاحب الوسام النحاسي الآسيوي الأخير، في بطولة العالم التي جرت في تايلاند مؤخرا.

وأوضح تكليف، أن "السبب هو لإصابته في الرأس وتعرضه لوعكة صحية الزمته الفراش والتي حرمتنا من المشاركة في بطولة العالم بتايلاند المؤهلة لباريس".

وابدى تكليف، استغرابه لنشر "بعض المواقع انباء تشير الى أن اتحاد الملاكمة العراقية انسحب من آخر البطولات التأهيلية إلى أولمبياد باريس 2024، بحجة إقامة بطولة العراق للمتقدمين".