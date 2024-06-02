تحالف أوبك بلاس يمدد اقتطاعات الانتاج حتى نهاية 2025

2024-06-02 17:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

اتفق أعضاء تحالف أوبك بلاس الأحد، على تمديد الاقتطاعات الحالية من انتاجهم النفطي حتى نهاية عام 2025، وذلك لدعم الأسعار، في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية تخيّم على السوق. وجاء في بيان للتحالف أن أوبك بلاس المؤلف من أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وعشر دول حليفة لها أبرزها روسيا، "سيمدّد مستوى انتاج النفط الخام... من الأول من كانون الثاني/يناير 2025 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025". وكان من المقرر عقد الاجتماع نصف السنوي لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) المكوّنة من 12 عضواً بقيادة السعودية، وشركائها العشرة بقيادة روسيا، في مقر المنظمة في فيينا. غير أنّ قرارا اتُخذ الأسبوع الماضي