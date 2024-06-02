وزير الدفاع الصيني يحذر من أن بكين مستعدة لمنع استقلال تايوان "بالقوة"

2024-06-02 17:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

حذر وزير الدفاع الصيني دونغ جون الأحد، من أن جيشه مستعد لمنع استقلال تايوان "بالقوة" لكنه دعا في الوقت نفسه إلى مزيد من التبادلات مع الولايات المتحدة. وجاءت هذه التصريحات في المنتدى الأمني السنوي في سنغافورة في أعقاب أول محادثات جوهرية وجها لوجه منذ 18 شهرا بين وزيري دفاع الصين والولايات المتحدة. وقال دونغ في المنتدى الأمني السنوي في سنغافورة في أعقاب أول محادثات جوهرية وجها لوجه منذ 18 شهرا بين وزيري دفاع الصين والولايات المتحدة لويد أوستن. من جهته قال أوستن إن المحادثات الهاتفية بين القادة العسكريين الأميركيين والصينيين ستستأنف "في الأشهر المقبلة"، فيما أشادت بكين بـ"استقرار" العلاقات الأمنية