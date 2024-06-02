رئيس أركان الجيش: اللجنة العليا مستمرة في العمل لتحديد سقف زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

2024-06-02 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد يار الله، اليوم الأحد، مواصلة العمل لتحديد سقف زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وفيما أشار إلى أن هنالك جدية من التحالف بهذا الشأن، بين أن القرار سيتخذ قبل موعد اجتماعات اللجنة الثنائية في واشنطن.وقال يار الله الذي يترأس اللجنة العسكرية العليا في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية(واع): ان "اللجنة العليا العراقية الأمريكية مستمرة في العمل لإنهاء مهمة التحالف الدولي وعقدت اجتماعين خلال شهر آيار الماضي مع قوات التحالف الدولي"، مبينا أن "اللجنة تركز الآن على جانب تحديد السقف الزمني لإنهاء مهمة التحالف في العراق".وأضاف، أن "اللجنة متواصلة في المشاورات وهناك جدية لقوات التحالف لتحديد السقف الزمني لإنهاء مهمتها "، مشيرا الى أن "هناك بعض التحديات وهي من سترسم ملامح الوقت المحدد".وتابع أن " وجوب تحديد الوقت الزمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي قرار اتخذ وسبق موعد عقد اجتماعات اللجنة الثنائية المقبلة في واشنطن التي انبثقت منها في الاجتماع الاول اللجنة المشكلة لغرض إنهاء مهمة التحالف".وبين أن "اللجنة الثنائية ستذهب الى واشنطن لغرض بدء العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة على أن تكون علاقات ثنائية مستدامة بعد الانسحاب". موضحا أن " اللجنة العليا تركز قبل الذهاب لواشنطن على دراسة كيف يمكن أن ننفذه على مراحل من الناحية العملية في تقليل عدد الجنود و إغلاق بعض المعسكرات التي ضمن معسكرات الجيش العراقي".ولفت إلى أن "هناك جدية واضحة من قبل قوات التحالف الدولي بتقبل موضوع إنهاء مهمته في العراق وتحديد الجدول الزمني".وأكد الفريق يار الله أن "اللجنة العليا واجبها إنهاء مهمة عملية العزم الصلب التي تشمل أكثر من (80) دولة والتي تعمل بإمرة التحالف الدولي والبدء بالعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية ".وأوضح أن " توجيه القائد العام للقوات المسلحة إنهاء مهمة التحالف الدولي والتحول الى علاقات ثنائية مستدامة ليس فقط مع الولايات المتحدة وإنما مع فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وحتى مع إيران وتركيا ومع الدول الأخرى للحفاظ على الأمن".ونوه بأن "اللجنة الاولى المشكلة مهمتها تحديد مدة إنهاء التحالف والثانية تنظم العلاقة ما بين العراق وأمريكا على وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي والتي جزء منها يتعلق بالجانب الأمني".وشدد الفريق يار الله بالقول "إننا لن نذهب الى واشنطن ما لم ننهي مهمة التحالف الدولي، حتى تكون الصورة واضحة هناك في واشنطن لإقامة علاقة ثنائية".