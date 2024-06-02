2024-06-02 18:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردّ محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، على اتهامات برلمانية له بـ"الانحياز"، في التعامل مع مشاريع الاقضية والنواحي.

واتهم النائب في البرلمان العراقي عن نينوى نايف الشمري، الحكومة المحلية بعدم العدالة بتعاملها مع ملف الخدمات في الاقضية والنواحي بنينوى.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، "نستغرب من اهتمام حكومة نينوى المحلية الكبير بقسم من الأقضية على حساب اقضية اخرى".

وتابع الشمري، أن "جميع الناس متساوون في الحقوق والواجبات وفي الخدمات"، مؤكداً على "ضرورة الاهتمام بأقضية تعاني من خدمات سيئة جدا".

واشار الى ان"قضاءي البعاج والحضر وناحية تل عبطة تعاني من انعدام الخدمات وشحة مياه الشرب دون اي اهتمام حكومي".

وانتقد الشمري "تصريحات المسؤولين حول اكمال مشروع ماء تل عبطة، وقال، إن "المشروع لا يعمل".

من جانبه اكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ان "المشاريع توزع على الوحدات الادارية بالتساوي وبحسب الكثافة السكانية".

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "المشاريع في الاقضية والنواحي توزع وبالتساوي وبحسب الكثافة السكانية لكل قضاء وناحية في نينوى ولا يوجد اي تعامل بازدواجية او محاباة بتوزيع المشاريع".

وعن اهمال اقضية غربي نينوى اوضح الدخيل ان "اخر مشروع جرى الموافقة عليه هو الطريق الرئيسي لقضاء سنجار ووافقت عليه وزارة التخطيط بكلفة 11 مليار عراقي".

وتابع، "من بين المشاريع ايضا هنالك مشاريع دعم الاستقرار المخصصة لمناطق غربي نينوى من اجل الاسهام بعودة النازحين".