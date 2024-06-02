المسابقات تعلن موعد المباريات المؤجلة لدوري نجوم العراق
2024-06-02 18:24:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم اليوم الاحد، مواعيد المباريات المؤجلة لدوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر بيان مقتضب لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " لجنة المسابقات حددت مواعيد المباريات المؤجلة لدوري نجوم العراق واعتباراً من 4/6/2024".
حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم اليوم الاحد، مواعيد المباريات المؤجلة لدوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر بيان مقتضب لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " لجنة المسابقات حددت مواعيد المباريات المؤجلة لدوري نجوم العراق واعتباراً من 4/6/2024".