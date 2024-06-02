إقامة قرعة نهائيات الدوري الممتاز المؤهلة إلى دوري نجوم العراق

2024-06-02 18:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأقيمت، اليوم الأحد، قرعة نهائيات الدوري الممتاز المؤهلة إلى دوري نجوم العراق للموسم المُقبل في مقر الاتحاد بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار وعضو الاتحاد غالب الزاملي ورئيس لجنة المسابقات فراس مطشر ونائب رئيس اللجنة فرات جبار، وممثلي الأندية الثمانية المتأهلة إلى الأدوار النهائية، وتم تحديد يوم (14/6/2024) موعداً لانطلاق المباريات.وقال النائبُ الأول لرئيس الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الاتحاد يعمل على توفير جميع مستلزمات النجاح للمباريات من النواحي الإدارية والتنظيميّة والتحكيميّة، لأن المباريات ستكون حاسمة وبوابة للانتقال إلى دوري نجوم العراق ".من جهته، أوضح عضو الاتحاد غالب الزاملي: "نعمل بجدٍ على تهيئة الظروف المناسبة لإقامة المباريات من حيث التوقيت وتوفير التنسيق الأمنيّ لقيادة المباريات إلى بر الأمان، ونتعاون لتخطي جميع المعوقات".من جانبه، بيّن رئيس لجنة المسابقات الدكتور فراس مطشر إن "اللجنة تشكر جميع الأندية التي كانت بمستوى المسؤولية، ونقف على مسافةٍ واحدةٍ بين جميع الأندية في تطبيق اللوائح والتعليمات، متمنياً التوفيق للجميع في النهائيات المؤهلة إلى دوري نجوم العراق".أما نائب رئيس المسابقات الدكتور فرات جبار، فأوضح إن "موعد انطلاق الدوري سيكون في (14/6/2024)، وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، وكل خمسة أيام مباراة، وتحذف البطاقات الصفراء بينما البطاقات الحمراء تستمر في المباريات".وقسمت الفرق على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق الناصرية والجولان والرمادي والكرمة، والثانية ضمّت فرق ديالى وبيشمركه السليمانية ومصافي الوسط والاتصالات، وسيلاقي في الدور الأول الناصرية فريق الرمادي والكرمة الجولان، ويلاعب ديالى المصافي، ويلاقي بيشمركة السليمانية الاتصالات، ويتأهل بطل كل مجموعة لخوض المباراة النهائية لتحديد بطل الدوري، ويصعدان سوية إلى منافسات دوري نجوم العراق للموسم المقبل.