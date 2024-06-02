2024-06-02 18:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

باشر المنتخبُ الوطني لكرة القدم، اليوم الأحد، (2 حزيران 2024)، إجراءَ أولى وحداته التدريبيّة في مراكز التدريب التابعة للاتحاد الإندونيسي في مجمع GBK .

وشارك في تدريبات اليوم، التي حضرها رئيسُ الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، إضافةً إلى تواجد القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في جاكارتا عمار الخالدي، 23 لاعباً هم كل من: جلال حسن، علي كاظم، حسين حسن، كميل سعد، مناف يونس، سعد ناطق، اكام هاشم، زيد تحسين، أحمد يحيى، أحمد مكنزي، حسين علي، مصطفى سعدون، أسامة رشيد، صفاء هادي، محمد الطائي، علي جاسم، بشار رسن، لؤي العاني، زيدان إقبال، إبراهيم بايش، يوسف أمين، أيمن حسين، مهند علي.

ومن المؤمل أن يلتحقَ غداً الاثنين محترفا هالمستاد السويدي أمير العماري وسول الكوري الجنوبي ريبين سولاقا، بينما يكتمل عقد وصول اللاعبين بعد غد الثلاثاء مع وصول محترف سترومسغودسيت النرويجي ماركو فرج.

وسيلتقي العراق منتخبِ إندونيسيا في السادس من الشهر الحالي ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2027 وكآس العالم 2026 .