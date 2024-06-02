محافظ ذي قار: سنجلس مع المتظاهرين للاستماع اليهم ونقل مطالبهم

2024-06-02 18:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أكد محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، إنه سيجلس مع المتظاهرين للاستماع اليهم ونقل مطالبهم إلى رئاسة الوزراء ووزارة النفط لاستحصال حقوقهم وبيان الطرق القانونية لتحقيق مطالبهم بحسب الجريدة الرسمية.

وكانت هنا محاولة لـ"متظاهرين سلميين" لإغلاق شركة نفط ذي قار، بعد أيام طويلة من مواصلة الاحتجاجات المطالبة بالتعيين، الا ان التظاهرة شهدت رد فعل عنيف من القوات الأمنية ويبدو ان ذلك جاء بفعل محاولة اغلاق الشركة.

ورغم المشاهد التي وثقت الإصابات الخطيرة في صفوف المتظاهرين، الا ان توجيها صدر من وزير الداخلية يتحدث عن ان اضعاف الإصابات قد وقعت في صفوف القوات الأمنية وليس المتظاهرين.

ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فريق تحقيق مختص لـ"معرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتوجات النفطية ومعمل غاز ذي قار"، بحسب بيان صادر من الداخلية.