‏السوداني يوجه بتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء والمولدات الأهلية

2024-06-02 18:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بالعمل بأقصى الجهود لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية". وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "السوداني ترأس الاجتماع الدوري لمتابعة مشاريع القطاع النفطي، بحضور عدد من الوكلاء والمستشارين المعنيين". وأضاف، أن "الاجتماع شهد مراجعة سير العمل في المشاريع قيد الإنجاز، ومدى تطابقه مع الجداول الزمنية المسبقة الإعداد، كما جرت مناقشة التخصيصات المالية، والتمويل، ونسب الإنجاز ومقارنتها مع النسب المخطط لها، فضلاً عن متابعة مشاريع الطاقة المتكاملة، والنموذج الاقتصادي الأنسب لإدارتها، وأيضاً مناقشة مشاريع زيادة الإنتاج للحقول النفطية ومتابعة مشاريع الغاز في حقول؛ حلفاية، وأرطاوي، والفيحاء، ديالى، المنصورية،