2024-06-02 18:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أكدت الحكومة المحلية أنها تتابع عن كثب سير نتائج التحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات عقود شركة النفط، من خلال اللجنة التي شكلها وزير الداخلية. وشددت الحكومة المحلية في بيان لها على أنها لن تتهاون مع المقصرين والمتسببين في وقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن، مؤكدة سعيها...

The post محافظ ذي قار: سنجلس مع المتظاهرين للاستماع اليهم ونقل مطالبهم لرئاسة الوزراء ووزارة النفط appeared first on شبكة اخبار الناصرية.