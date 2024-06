مدير عام شرطة الطاقة يصل الناصرية لبحث أمن الشركات العاملة في القطاع النفطي 

2024-06-02 18:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: بحث مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال، وقائد شرطة ذي قار، اليوم الاحد، حزمة ملفات أمنية، أبرزها أمن الشركات النفطية في المحافظة. وذكرت الداخلية في بيان تقلته “شبكة اخبار الناصرية” أنه بناءً على توجيه من وزير الداخلية “زار مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن...

