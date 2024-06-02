2024-06-02 18:48:07 - المصدر: منصة إيشان

وصف النائب المستقل مصطفى سند، اليوم الأحد، قرار تحويل شركات التمويل الذاتي إلى مركزي بـ “الغبي“. سند قال في تدوينة له تابعتها منصة “إيشان“: “غباء اصحاب القرار بتحويل شركات التمويل الذاتي لتمويل مركزي، وعدم تثبيت العقود“. وأضاف، أن “الحكومة تقرر تحويل شركات التمويل الذاتي الرابحة في وزارة النفط، إلى تمويل مركزي، في جداول موازنة“. وبشأن […]

ظهرت المقالة سند يصف قرار تحويل شركات التمويل الذاتي إلى مركزي بـ “الغبي” أولاً على ايشان.